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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иван Пеко
№7
Нападающий
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Команда
Локомотива
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
24 марта 1990 (31) год
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
21:45
Динамо
2 : 1
Марибор
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
21:45
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Динамо
2
Марибор
1
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд