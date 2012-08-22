Иван Пеко
№7
Нападающий
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Команда
Локомотива
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
24 марта 1990 (31) год
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 21:45
Динамо
2 : 1
Марибор
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 21:45
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Динамо
2
Марибор
1
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд