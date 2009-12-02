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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Анте Томич
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
23 мая 1983 (37) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
Андерлехт
0 : 1
Динамо
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
0
Динамо
1
был в запасе