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Материалы
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Баскетбол
Материалы
Новости
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Матиас Фернандес
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
15 мая 1986 (34) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:00
Милан
2 : 1
Лацио
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2
Лацио
1
был в запасе