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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Хосеба Льоренте
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
24 нояб. 1979 (41) год
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.06.2013
01 июня 2013
сб
18:00
Реал
4 : 2
Осасуна
01.06.2013
01 июня 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4
Осасуна
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 38 тур
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Осасуна
2 : 1
Севилья
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
2
Севилья
1
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:00
Осасуна
1 : 0
Хетафе
90'
90'
90'
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:00
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
1
Хетафе
0
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
26.04.2013
26 апр. 2013
пт
22:00
Райо Вальекано
2 : 2
Осасуна
26.04.2013
26 апр. 2013
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2
Осасуна
2
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:00
Осасуна
0 : 2
Эспаньол
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
0
Эспаньол
2
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
31.03.2013
31 марта 2013
вс
13:00
Вальядолид
1 : 3
Осасуна
31.03.2013
31 марта 2013
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1
Осасуна
3
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
21:00
Осасуна
0 : 2
Атлетико
17.03.2013
17 марта 2013
вс
21:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
0
Атлетико
2
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
Леванте
0 : 2
Осасуна
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0
Осасуна
2
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
-:-
Осасуна
1 : 0
Сарагоса
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
-:-
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1
Сарагоса
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Мальорка
1 : 1
Осасуна
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1
Осасуна
1
был в запасе
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Сельта
0
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:00
Осасуна
2 : 1
Депортиво
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2
Депортиво
1
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:00
Осасуна
0 : 0
Реал
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0
Реал
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
-:-
Севилья
1 : 0
Осасуна
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
-:-
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1
Осасуна
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
-:-
Осасуна
0 : 1
Валенсия
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 15 тур
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
22:59
Осасуна
1 : 0
Райо Вальекано
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
22:59
минуты: 35' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1
Райо Вальекано
0
минуты: 35' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
18:00
Осасуна
0 : 0
Малага
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0
Малага
0
был в запасе
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
20:00
Эспаньол
0 : 3
Осасуна
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0
Осасуна
3
был в запасе
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
19:50
Осасуна
0 : 1
Вальядолид
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
19:50
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
0
Вальядолид
1
был в запасе
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
21:45
Атлетико
3 : 1
Осасуна
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
21:45
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
3
Осасуна
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
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