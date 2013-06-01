Хосеба Льоренте
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
24 нояб. 1979 (41) год
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2013 01 июня 2013 сб 18:00
Реал
4 : 2
Осасуна
01.06.2013 01 июня 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4
Осасуна
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 38 тур
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Осасуна
2 : 1
Севилья
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
2
Севилья
1
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2013 11 мая 2013 сб 21:00
Осасуна
1 : 0
Хетафе
90'
90'
90'
11.05.2013 11 мая 2013 сб 21:00
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
1
Хетафе
0
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 22:00
Райо Вальекано
2 : 2
Осасуна
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2
Осасуна
2
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 18:00
Осасуна
0 : 2
Эспаньол
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 18:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
0
Эспаньол
2
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
31.03.2013 31 марта 2013 вс 13:00
Вальядолид
1 : 3
Осасуна
31.03.2013 31 марта 2013 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1
Осасуна
3
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 21:00
Осасуна
0 : 2
Атлетико
17.03.2013 17 марта 2013 вс 21:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
0
Атлетико
2
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Леванте
0 : 2
Осасуна
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0
Осасуна
2
был в запасе
17.02.2013 17 февр. 2013 вс -:-
Осасуна
1 : 0
Сарагоса
17.02.2013 17 февр. 2013 вс -:-
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1
Сарагоса
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
Мальорка
1 : 1
Осасуна
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1
Осасуна
1
был в запасе
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Сельта
0
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
Осасуна
2 : 1
Депортиво
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2
Депортиво
1
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:00
Осасуна
0 : 0
Реал
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0
Реал
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
06.01.2013 06 янв. 2013 вс -:-
Севилья
1 : 0
Осасуна
06.01.2013 06 янв. 2013 вс -:-
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1
Осасуна
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
09.12.2012 09 дек. 2012 вс -:-
Осасуна
0 : 1
Валенсия
09.12.2012 09 дек. 2012 вс -:-
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 15 тур
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:59
Осасуна
1 : 0
Райо Вальекано
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:59
минуты: 35' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1
Райо Вальекано
0
минуты: 35' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
Осасуна
0 : 0
Малага
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0
Малага
0
был в запасе
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 20:00
Эспаньол
0 : 3
Осасуна
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0
Осасуна
3
был в запасе
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 19:50
Осасуна
0 : 1
Вальядолид
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 19:50
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
0
Вальядолид
1
был в запасе
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 21:45
Атлетико
3 : 1
Осасуна
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 21:45
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
3
Осасуна
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 9 тур