Ариэль Ибагаса
№7
Полузащитник
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Команда
Паниониос
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
27 янв. 1976 (45) лет
Рост
166
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
Олимпиакос
0 : 1
Леванте
79'
79'
79'
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
0
Леванте
1
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
Леванте
3 : 0
Олимпиакос
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Леванте
3
Олимпиакос
0
был в запасе