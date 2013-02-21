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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ариэль Ибагаса
№7
Полузащитник
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Команда
Паниониос
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
27 янв. 1976 (45) лет
Рост
166
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2009/2010
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
Олимпиакос
0 : 1
Леванте
79'
79'
79'
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
0
Леванте
1
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
Леванте
3 : 0
Олимпиакос
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Леванте
3
Олимпиакос
0
был в запасе