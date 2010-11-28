Владимир Ржевский
№45
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 июля 1987 (33) года
Рост
195
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Зенит
0 : 0
Крылья Советов
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Зенит
0
Крылья Советов
0
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Спартак
0 : 0
Крылья Советов
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак
0
Крылья Советов
0
был в запасе
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
ЦСКА
4 : 3
Крылья Советов
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
4
Крылья Советов
3
был в запасе
29.10.2010 29 окт. 2010 пт 17:45
Крылья Советов
0 : 2
Рубин
29.10.2010 29 окт. 2010 пт 17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Крылья Советов
0
Рубин
2
был в запасе
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 15:15
Алания
2 : 3
Крылья Советов
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Алания
2
Крылья Советов
3
был в запасе
27.09.2010 27 сент. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
3 : 0
Анжи
27.09.2010 27 сент. 2010 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Крылья Советов
3
Анжи
0
был в запасе
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 14:15
Крылья Советов
2 : 0
Спартак-Нальчик
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Крылья Советов
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе