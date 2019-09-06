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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дмитрий Бага
№25
Полузащитник
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
4 янв. 1990 (31) год
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
Эстония
1 : 2
Белоруссия
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Эстония
1
Белоруссия
2
был в запасе