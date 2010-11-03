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Олимпиада
Виталий Казанцев
№24
Защитник
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Команда
Торпедо-БелАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 июля 1981 (39) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010
2009
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Авангард
1 : 2
Луч
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Авангард
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
8:00
Луч
1 : 1
Ротор
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Луч
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Мордовия
0 : 0
Луч
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Мордовия
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
8:00
Луч
1 : 1
Краснодар
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
8:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
1
Краснодар
1
был в запасе
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
Динамо
1 : 1
Луч
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Динамо
1
Луч
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
6:00
Луч
1 : 0
Сочи
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
6:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Луч
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
16:00
Урал
1 : 0
Луч
8'
8'
8'
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Урал
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
14:00
Иртыш
0 : 3
Луч
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Иртыш
0
Луч
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
11:00
Луч
1 : 1
Волга
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Луч
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
Химки
1 : 1
Луч
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Химки
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:30
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Луч
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Луч
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
11:00
Луч
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Луч
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
11:00
Луч
4 : 3
Авангард
06.07.2010
06 июля 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Луч
4
Авангард
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Ротор
2 : 2
Луч
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Ротор
2
Луч
2
минуты: 1' - 86' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
11:00
Луч
2 : 0
Мордовия
15.06.2010
15 июня 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 89'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Луч
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 89' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
19:00
Краснодар
3 : 0
Луч
57'
57'
57'
01.06.2010
01 июня 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Краснодар
3
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:00
Балтика
1 : 0
Луч
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
1
Луч
0
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
8:00
Луч
1 : 0
Урал
02.05.2010
02 мая 2010
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Луч
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
Луч
1 : 1
Иртыш
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Луч
1
Иртыш
1
минуты: 1' - 85' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
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