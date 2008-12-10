Алексей Вискушенко
№23
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
31 марта 1989 (32) года
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 22:45
Ювентус
0 : 0
БАТЭ
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Ювентус
0
БАТЭ
0
был в запасе