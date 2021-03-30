Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Эрлинг Браут Холанд
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Германия
Косово
Китай
Нидерланды
Кения
Португалия
Ливерпуль
Манчестер Сити
Реал
Зенит
Тоттенхэм
Фиорентина
Краснодар
Бавария
ЦСКА
Айнтрахт
Спартак
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Игорь Стасевич
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
БАТЭ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
21 окт. 1985 (35) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Бельгия
8 : 0
Белоруссия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Бельгия
8
Белоруссия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Белоруссия
4 : 2
Эстония
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Белоруссия
4
Эстония
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур