Иван Пеха
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
23 янв. 1986 (35) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 22:45
Ювентус
0 : 0
БАТЭ
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Ювентус
0
БАТЭ
0
был в запасе
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
БАТЭ
0 : 1
Реал
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
БАТЭ
0
Реал
1
был в запасе