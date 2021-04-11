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Олимпиада
Михаил Сиваков
№3
Защитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
16 янв. 1988 (33) года
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:00
Оренбург
-:-
Спартак-2
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
-
Спартак-2
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
3
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
67'
67'
67'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
1
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Акрон
1 : 1
Оренбург
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
5'
5'
5'
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
Оренбург
1 : 2
Факел
90'
90'
90'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Оренбург
1
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Волгарь
2 : 2
Оренбург
44'
44'
44'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
44'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
2
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
50'
66'
50'
66'
50'
66'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
50'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
11:00
Томь
0 : 1
Оренбург
21'
21'
21'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Оренбург
1 : 3
Енисей
27'
27'
27'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
27'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
1
Енисей
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур