Максим Жавнерчик
№15
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
9 февр. 1985 (36) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
Динамо
4 : 1
ДАК 1904
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Динамо
4
ДАК 1904
1
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 22:00
ДАК 1904
1 : 3
Динамо
26.07.2018 26 июля 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ДАК 1904
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
Динамо
1 : 2
Дерри Сити
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Динамо
1
Дерри Сити
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд