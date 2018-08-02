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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Максим Жавнерчик
№15
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
9 февр. 1985 (36) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2013/2014
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:00
Динамо
4 : 1
ДАК 1904
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Динамо
4
ДАК 1904
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
22:00
ДАК 1904
1 : 3
Динамо
26.07.2018
26 июля 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ДАК 1904
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
Динамо
1 : 2
Дерри Сити
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Динамо
1
Дерри Сити
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд