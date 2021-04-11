Анри Хагуш
№14
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 сент. 1986 (34) года
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
-:-
Краснодар
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
-
Краснодар
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
34'
34'
34'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
был в запасе
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
13.03.2021 13 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4
Арсенал
0
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
был в запасе
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Арсенал
1
был в запасе
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
был в запасе
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 20:30
Арсенал
1 : 1
Химки
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Химки
1
был в запасе
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
был в запасе
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
был в запасе