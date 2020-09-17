Павел Нехайчик
№33
Полузащитник
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Команда
Динамо-Брест
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
15 июля 1988 (32) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
ЦСКА
1 : 0
БАТЭ
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ЦСКА
1
БАТЭ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд