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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Максим Скавыш
№15
Полузащитник
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
13 нояб. 1989 (31) год
Рост
179
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
лига европы квалификация
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. фнл
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
18:00
Албания
3 : 2
Белоруссия
35'
35'
35'
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
18:00
35'
минуты: 1' - 86'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Албания
3
Белоруссия
2
минуты: 1' - 86' / Лига наций. Лига С, 6 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
Белоруссия
2 : 0
Литва
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Белоруссия
2
Литва
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Белоруссия
2 : 0
Казахстан
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Белоруссия
2
Казахстан
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
Литва
2 : 2
Белоруссия
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 57'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Литва
2
Белоруссия
2
минуты: 1' - 57' / Лига наций. Лига С, 3 тур
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
17:00
Казахстан
1 : 2
Белоруссия
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
17:00
минуты: 1' - 56'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Казахстан
1
Белоруссия
2
минуты: 1' - 56' / Лига наций. Лига С, 2 тур
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Белоруссия
0 : 2
Албания
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
минуты: 76' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Белоруссия
0
Албания
2
минуты: 76' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур