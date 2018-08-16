Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Эрлинг Браут Холанд
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Мануэль Нойер
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Германия
Китай
Косово
Нидерланды
Франция
Португалия
Ливерпуль
Манчестер Сити
Реал
Зенит
Тоттенхэм
Фиорентина
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Бавария
Айнтрахт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Кривец
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
8 июня 1986 (34) года
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:45
Динамо-Брест
1 : 0
Аполлон
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Динамо-Брест
1
Аполлон
0
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
Аполлон
4 : 0
Динамо-Брест
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аполлон
4
Динамо-Брест
0
был в запасе
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
20:15
Атромитос
1 : 1
Динамо-Брест
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
20:15
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Атромитос
1
Динамо-Брест
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
Динамо-Брест
4 : 3
Атромитос
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Динамо-Брест
4
Атромитос
3
был в запасе