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Материалы
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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Володько
№8
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
18 июня 1986 (34) года
Рост
177
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2010/2011
2009/2010
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
БАТЭ
0 : 0
Црвена Звезда
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
БАТЭ
0
Црвена Звезда
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Кельн
5 : 2
БАТЭ
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Кельн
5
БАТЭ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
БАТЭ
1 : 0
Кельн
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
БАТЭ
1
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
БАТЭ
2 : 4
Арсенал
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 85'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
2
Арсенал
4
минуты: 1' - 85' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур