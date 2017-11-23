Александр Володько
№8
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
18 июня 1986 (34) года
Рост
177
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
БАТЭ
0 : 0
Црвена Звезда
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
БАТЭ
0
Црвена Звезда
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Кельн
5 : 2
БАТЭ
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Кельн
5
БАТЭ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
БАТЭ
1 : 0
Кельн
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
БАТЭ
1
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
БАТЭ
2 : 4
Арсенал
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 85'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
2
Арсенал
4
минуты: 1' - 85' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур