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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дмитрий Лихтарович
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
1 марта 1978 (43) года
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2008/2009
10.12.2014
10 дек. 2014
ср
22:45
Атлетик
2 : 0
БАТЭ
10.12.2014
10 дек. 2014
ср
22:45
минуты: 83' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Атлетик
2
БАТЭ
0
минуты: 83' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
БАТЭ
0 : 7
Шахтер
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
минуты: 1' - 46'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
БАТЭ
0
Шахтер
7
минуты: 1' - 46' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
17.09.2014
17 сент. 2014
ср
21:45
Порту
6 : 0
БАТЭ
7'
7'
7'
17.09.2014
17 сент. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 53'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Порту
6
БАТЭ
0
минуты: 1' - 53' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур