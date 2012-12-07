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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марку Канейра
№4
Защитник
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Команда
Фехервар
Гражданство
Португалия
Дата рождения
9 февр. 1979 (42) года
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2009/2010
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
23:05
Спортинг
2 : 1
Фехервар
79'
79'
79'
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спортинг
2
Фехервар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Базель
1 : 0
Фехервар
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Базель
1
Фехервар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Фехервар
2 : 1
Базель
32'
32'
32'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
32'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фехервар
2
Базель
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Фехервар
3 : 0
Спортинг
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Фехервар
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Генк
3 : 0
Фехервар
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Генк
3
Фехервар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур