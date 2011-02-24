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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Даниэль Унал
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
18 янв. 1990 (31) год
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
Спартак
1 : 1
Базель
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спартак
1
Базель
1
был в запасе
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
23:05
Базель
2 : 3
Спартак
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
2
Спартак
3
был в запасе