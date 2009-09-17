Орхан Мустафи
№35
Нападающий
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Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
4 апр. 1990 (31) год
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Базель
2 : 0
Рома
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Базель
2
Рома
0
был в запасе