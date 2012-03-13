Бенджамин Хуггель
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
7 июля 1977 (43) года
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.03.2012 13 марта 2012 вт 22:45
Бавария
7 : 0
Базель
13.03.2012 13 марта 2012 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Бавария
7
Базель
0
был в запасе
22.02.2012 22 февр. 2012 ср 22:45
Базель
1 : 0
Бавария
22.02.2012 22 февр. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Базель
1
Бавария
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала