Марко Перович
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
11 янв. 1984 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Базель
3 : 1
ЦСКА
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Базель
3
ЦСКА
1
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур