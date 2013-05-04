Пауло Ассунсао
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 янв. 1980 (41) год
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.05.2013 04 мая 2013 сб 22:59
Депортиво
0 : 0
Атлетико
04.05.2013 04 мая 2013 сб 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0
Атлетико
0
был в запасе
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 22:59
Бетис
1 : 1
Депортиво
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Депортиво
1
был в запасе
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
Леванте
0 : 4
Депортиво
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0
Депортиво
4
был в запасе
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 21:00
Депортиво
3 : 2
Сарагоса
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
3
Сарагоса
2
был в запасе
31.03.2013 31 марта 2013 вс 18:00
Мальорка
2 : 3
Депортиво
31.03.2013 31 марта 2013 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
2
Депортиво
3
был в запасе
15.03.2013 15 марта 2013 пт 23:45
Депортиво
3 : 1
Сельта
15.03.2013 15 марта 2013 пт 23:45
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3
Сельта
1
был в запасе
02.03.2013 02 марта 2013 сб 20:00
Депортиво
0 : 0
Райо Вальекано
02.03.2013 02 марта 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
0
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 26 тур
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 22:00
Депортиво
1 : 2
Реал
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 23:30
Севилья
3 : 1
Депортиво
44'
44'
44'
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 23:30
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
3
Депортиво
1
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 24 тур
27.01.2013 27 янв. 2013 вс -:-
Депортиво
2 : 3
Валенсия
90'
90'
90'
27.01.2013 27 янв. 2013 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
2
Валенсия
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
Осасуна
2 : 1
Депортиво
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 19:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Депортиво
69'
69'
69'
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 19:00
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
1
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 19 тур