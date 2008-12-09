Синиша Добрашинович
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кипр
Дата рождения
17 февр. 1977 (44) года
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2008 09 дек. 2008 вт 22:45
Панатинаикос
1 : 0
Анортосис
71'
71'
71'
09.12.2008 09 дек. 2008 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
1
Анортосис
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
Анортосис
2 : 2
Вердер
76'
76'
76'
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Анортосис
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур