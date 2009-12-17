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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Седрик Бардон
№27
Нападающий
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Команда
Левски
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 окт. 1976 (44) года
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
Лацио
0 : 1
Левски
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лацио
0
Левски
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
Левски
0 : 2
Вильярреал
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Левски
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
Левски
0 : 1
Зальцбург
33'
33'
33'
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Левски
0
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
Зальцбург
1 : 0
Левски
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 56'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
1
Левски
0
минуты: 1' - 56' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Левски
0 : 4
Лацио
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Левски
0
Лацио
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
Вильярреал
1 : 0
Левски
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вильярреал
1
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур