Гавриэл Константину
№32
Вратарь
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Команда
Анортосис
Гражданство
Кипр
Дата рождения
5 июля 1989 (31) год
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
Анортосис
2 : 2
Вердер
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Анортосис
2
Вердер
2
был в запасе