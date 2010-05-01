Шарлес (Фернандо Шарлес)
№70
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 февр. 1985 (36) лет
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.05.2010 01 мая 2010 сб 15:15
Ахмат
0 : 0
Локомотив
01.05.2010 01 мая 2010 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
был в запасе
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 13:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
1
Локомотив
1
был в запасе
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 13:00
Зенит
1 : 0
Локомотив
9'
9'
9'
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Зенит
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Локомотив
3 : 2
Динамо
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Локомотив
3
Динамо
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 13:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
29'
29'
29'
28.03.2010 28 марта 2010 вс 13:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
79'
79'
79'
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Локомотив
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.03.2010 14 марта 2010 вс 14:00
Рубин
2 : 0
Локомотив
14.03.2010 14 марта 2010 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Рубин
2
Локомотив
0
был в запасе