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Олимпиада
Шарлес (Фернандо Шарлес)
№70
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 февр. 1985 (36) лет
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
01.05.2010
01 мая 2010
сб
15:15
Ахмат
0 : 0
Локомотив
01.05.2010
01 мая 2010
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
13:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
1
Локомотив
1
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
13:00
Зенит
1 : 0
Локомотив
9'
9'
9'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Зенит
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Локомотив
3 : 2
Динамо
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Локомотив
3
Динамо
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
28.03.2010
28 марта 2010
вс
13:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
29'
29'
29'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
13:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
79'
79'
79'
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Локомотив
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
14:00
Рубин
2 : 0
Локомотив
14.03.2010
14 марта 2010
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Рубин
2
Локомотив
0
был в запасе