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Олимпиада
Марко Курт
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 авг. 1978 (42) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
Энерги
3 : 0
Байер
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Энерги
3
Байер
0
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Штутгарт
2 : 0
Энерги
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2
Энерги
0
был в запасе
13.05.2009
13 мая 2009
ср
21:00
Энерги
0 : 1
Боруссия
13.05.2009
13 мая 2009
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Энерги
0
Боруссия
1
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Байер
1 : 1
Энерги
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 65'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1
Энерги
1
минуты: 1' - 65' / Германия. Бундеслига, 17 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
Энерги
0 : 3
Штутгарт
45'
45'
45'
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 45'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Энерги
0
Штутгарт
3
минуты: 1' - 45' / Германия. Бундеслига, 16 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
Боруссия
1 : 3
Энерги
89'
89'
89'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
1
Энерги
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Бавария
4 : 1
Энерги
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
4
Энерги
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур