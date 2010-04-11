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Евро-2020
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Олимпиада
Джанвито Плазмати
№23
Нападающий
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Команда
Ночерина
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 янв. 1983 (38) лет
Рост
198
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Милан
2 : 2
Катания
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
2
Катания
2
был в запасе
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
20:00
Катания
3 : 0
Парма
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
3
Парма
0
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Катания
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
1
Катания
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
Дженоа
2 : 0
Катания
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
2
Катания
0
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 2
Катания
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1
Катания
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
Катания
0 : 1
Ливорно
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0
Ливорно
1
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
22:45
Катания
0 : 2
Милан
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
0
Милан
2
был в запасе
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
Палермо
1 : 1
Катания
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
1
Катания
1
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:00
Катания
0 : 0
Наполи
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
0
Наполи
0
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
Фиорентина
3 : 1
Катания
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
3
Катания
1
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 11 тур
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Катания
1 : 2
Кьево
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Катания
1
Кьево
2
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
21:45
Интер
2 : 1
Катания
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
21:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
2
Катания
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
19:00
Бари
0 : 0
Катания
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
19:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Бари
0
Катания
0
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
16:00
Катания
1 : 1
Рома
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Катания
1
Рома
1
был в запасе
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:45
Аталанта
0 : 0
Катания
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0
Катания
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
Катания
1 : 1
Лацио
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
1
Лацио
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
Удинезе
4 : 2
Катания
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
4
Катания
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
21:45
Парма
2 : 1
Катания
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
21:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2
Катания
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
Катания
1 : 2
Сампдория
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Катания
1
Сампдория
2
был в запасе