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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Пабло Ледесма
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
2 апр. 1984 (37) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:30
Новара
3 : 3
Катания
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:30
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Новара
3
Катания
3
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
Катания
1 : 1
Ювентус
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
1
Ювентус
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Дженоа
3 : 0
Катания
62'
62'
62'
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
3
Катания
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 4 тур
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
Катания
1 : 0
Чезена
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Катания
1
Чезена
0
был в запасе