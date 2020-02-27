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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иван Маркано
№5
Защитник
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Команда
Порту
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 июня 1987 (33) года
Рост
189
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2009/2010
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Порту
1 : 3
Байер
54'
54'
54'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Порту
1
Байер
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Байер
2 : 1
Порту
90'
90'
90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Байер
2
Порту
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала