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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Зе Антониу (Жозе Антониу дос Сантос Силва)
№77
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
14 марта 1977 (44) года
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
Расинг
1 : 4
Хетафе
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1
Хетафе
4
был в запасе