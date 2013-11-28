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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Теннис
Олимпиада
Жюльен Фобер
№36
Полузащитник
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Команда
Килмарнок
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 авг. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
испания. примера
Сезон:
2013/2014
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Бордо
0 : 1
Айнтрахт
73'
73'
73'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бордо
0
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
АПОЭЛ
2 : 1
Бордо
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Бордо
2 : 1
АПОЭЛ
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бордо
2
АПОЭЛ
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Айнтрахт
3 : 0
Бордо
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Айнтрахт
3
Бордо
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур