Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Эрлинг Браут Холанд
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Германия
Китай
Нидерланды
Косово
Франция
Бразилия
Ливерпуль
Реал
Манчестер Сити
Зенит
Тоттенхэм
Фиорентина
Краснодар
Айнтрахт
ЦСКА
Спартак
Эйбар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эрита Илунга
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Кретель
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
25 янв. 1982 (39) лет
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
20:30
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
20:30
минуты: 1' - 36'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 36' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
15:00
Фулхэм
1 : 3
Вест Хэм
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1
Вест Хэм
3
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
20:30
Ливерпуль
3 : 0
Вест Хэм
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Ливерпуль
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 0
Блэкпул
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
0
Блэкпул
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Вест Хэм
2 : 2
Вест Бромвич
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
Бирмингем Сити
2 : 2
Вест Хэм
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Бирмингем Сити
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
17:00
Арсенал
1 : 0
Вест Хэм
23'
23'
23'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
19:30
Вест Хэм
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
19:30
минуты: 53' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Хэм
1
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 53' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Вест Хэм
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вулверхэмптон
1
Вест Хэм
1
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Фулхэм
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
1
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 3
Челси
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Вест Хэм
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 3
Болтон
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вест Хэм
1
Болтон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
Астон Вилла
3 : 0
Вест Хэм
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Астон Вилла
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур