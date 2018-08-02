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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Йонас Ольссон
№13
Защитник
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Команда
Юргорден
Гражданство
Швеция
Дата рождения
10 марта 1983 (38) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
20:00
Мариуполь
2 : 1
Юргорден
97'
97'
97'
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Мариуполь
2
Юргорден
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
Юргорден
1 : 1
Мариуполь
90'
90'
90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Юргорден
1
Мариуполь
1
был в запасе