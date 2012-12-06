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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мохамед Тчите
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Руанда
Дата рождения
31 янв. 1984 (37) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
Маритиму
2 : 1
Брюгге
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маритиму
2
Брюгге
1
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
Брюгге
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
2
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Бордо
4 : 0
Брюгге
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бордо
4
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур