Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Эрлинг Браут Холанд
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Германия
Китай
Нидерланды
Косово
Франция
Бразилия
Ливерпуль
Реал
Манчестер Сити
Зенит
Тоттенхэм
Фиорентина
Краснодар
Айнтрахт
ЦСКА
Спартак
Эйбар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кейт Эндрюс
№42
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
13 сент. 1980 (40) лет
Рост
180
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Вест Бромвич
2 : 3
Арсенал
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
минуты: 52' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Бромвич
2
Арсенал
3
минуты: 52' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Болтон
2 : 2
Вест Бромвич
57'
57'
57'
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Болтон
2
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Астон Вилла
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:00
Ливерпуль
0 : 1
Вест Бромвич
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
0
Вест Бромвич
1
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:00
Вест Бромвич
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Бромвич
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Манчестер Сити
4 : 0
Вест Бромвич
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Манчестер Сити
4
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Блэкберн
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
3
Блэкберн
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
Эвертон
2 : 0
Вест Бромвич
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
25.03.2012
25 марта 2012
вс
18:00
Вест Бромвич
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
25.03.2012
25 марта 2012
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Вест Бромвич
1
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
17.03.2012
17 марта 2012
сб
18:00
Уиган Атлетик
1 : 1
Вест Бромвич
17.03.2012
17 марта 2012
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Уиган Атлетик
1
Вест Бромвич
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Вест Бромвич
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Челси
80'
80'
80'
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
1
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
Вест Бромвич
4 : 0
Сандерленд
90'
90'
90'
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Бромвич
4
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
1 : 5
Вест Бромвич
85'
85'
85'
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
16:30
85'
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Вест Бромвич
5
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Суонси
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Суонси
2
был в запасе