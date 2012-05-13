Отто (Отто Хенрик Фредриксон)
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
30 нояб. 1981 (39) лет
Рост
189
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
Спартак-Нальчик
3 : 3
Краснодар
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Спартак-Нальчик
3
Краснодар
3
был в запасе
07.05.2012 07 мая 2012 пн 10:00
Томь
1 : 1
Спартак-Нальчик
07.05.2012 07 мая 2012 пн 10:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
Томь
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 15:15
Спартак-Нальчик
2 : 2
Ростов
02.05.2012 02 мая 2012 ср 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Спартак-Нальчик
2
Ростов
2
был в запасе
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 16:15
Спартак-Нальчик
0 : 0
Крылья Советов
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 16:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
0
был в запасе
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 11:00
Амкар
1 : 0
Спартак-Нальчик
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 40 тур
Амкар
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
06.04.2012 06 апр. 2012 пт 15:15
Ахмат
2 : 0
Спартак-Нальчик
06.04.2012 06 апр. 2012 пт 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 38 тур
Ахмат
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
30.03.2012 30 марта 2012 пт 15:30
Спартак-Нальчик
0 : 2
Томь
30.03.2012 30 марта 2012 пт 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Спартак-Нальчик
0
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 37 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 13:00
Ростов
2 : 1
Спартак-Нальчик
25.03.2012 25 марта 2012 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
Ростов
2
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:45
Крылья Советов
1 : 0
Спартак-Нальчик
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Крылья Советов
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
12.03.2012 12 марта 2012 пн 15:30
Спартак-Нальчик
1 : 2
Амкар
12.03.2012 12 марта 2012 пн 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 34 тур
Спартак-Нальчик
1
Амкар
2
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 33 тур
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 18:15
ЦСКА
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 18:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
4
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 15:00
Спартак-Нальчик
1 : 2
Локомотив
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак-Нальчик
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 13:00
Ахмат
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ахмат
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 15:30
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 15:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Ростов
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 15:30
Динамо
2 : 0
Спартак-Нальчик
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур