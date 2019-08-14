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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Леван Кения
№99
Полузащитник
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Команда
Дюделанж
Гражданство
Грузия
Дата рождения
18 окт. 1990 (30) лет
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
Сабуртало
0 : 2
Арарат-Армения
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сабуртало
0
Арарат-Армения
2
был в запасе