Леван Кения
№99
Полузащитник
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Команда
Дюделанж
Гражданство
Грузия
Дата рождения
18 окт. 1990 (30) лет
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 19:00
Сабуртало
0 : 2
Арарат-Армения
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сабуртало
0
Арарат-Армения
2
был в запасе