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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Зураб Ментешашвили
№18
Полузащитник
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Команда
Зестафони
Гражданство
Грузия
Дата рождения
30 янв. 1980 (41) год
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
Хапоэль
0 : 0
Рубин
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Хапоэль
0
Рубин
0
был в запасе
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
17:00
Рубин
3 : 0
Хапоэль
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
17:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рубин
3
Хапоэль
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала