Роин Квасхвадзе
№89
Вратарь
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
31 мая 1989 (31) год
Рост
181
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.06.2019 07 июня 2019 пт 19:00
Грузия
3 : 0
Гибралтар
07.06.2019 07 июня 2019 пт 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Грузия
3
Гибралтар
0
был в запасе
26.03.2019 26 марта 2019 вт 22:45
Ирландия
1 : 0
Грузия
26.03.2019 26 марта 2019 вт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Ирландия
1
Грузия
0
был в запасе
23.03.2019 23 марта 2019 сб 17:00
Грузия
0 : 2
Швейцария
23.03.2019 23 марта 2019 сб 17:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Грузия
0
Швейцария
2
был в запасе