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Олимпиада
Георгий Макаридзе
№30
Вратарь
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Команда
Ле Ман
Гражданство
Грузия
Дата рождения
31 марта 1990 (31) год
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
лига наций. лига с
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:00
Альмерия
0 : 1
Севилья
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/4 финала
Альмерия
0
Севилья
1
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
14:00
Альмерия
5 : 0
Алавес
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Альмерия
5
Алавес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:00
Нумансия
1 : 2
Альмерия
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
1
Альмерия
2
был в запасе