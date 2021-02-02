Георгий Макаридзе
№30
Вратарь
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Команда
Ле Ман
Гражданство
Грузия
Дата рождения
31 марта 1990 (31) год
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:00
Альмерия
0 : 1
Севилья
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/4 финала
Альмерия
0
Севилья
1
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 14:00
Альмерия
5 : 0
Алавес
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Альмерия
5
Алавес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:00
Нумансия
1 : 2
Альмерия
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
1
Альмерия
2
был в запасе