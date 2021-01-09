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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сэм Воукс
№9
Нападающий
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
21 окт. 1989 (31) год
Рост
186
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
отбор че-2020
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
Сток Сити
0 : 4
Лестер Сити
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
0
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала