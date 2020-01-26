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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Дэвид Эдвардс
№16
Полузащитник
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Команда
Шрусбери Таун
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
3 февр. 1986 (35) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Шрусбери Таун
2 : 2
Ливерпуль
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шрусбери Таун
2
Ливерпуль
2
был в запасе
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
был в запасе
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
был в запасе