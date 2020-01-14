Эшли Уилльямс
№5
Защитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
23 авг. 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Лестер Сити
2 : 0
Уиган Атлетик
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лестер Сити
2
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала