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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эшли Уилльямс
№5
Защитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
23 авг. 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
отбор че-2020
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
Лестер Сити
2 : 0
Уиган Атлетик
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лестер Сити
2
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала