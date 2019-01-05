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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Крейг Морган
№20
Защитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
16 июня 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
Флитвуд
2 : 3
Уимблдон
89'
89'
89'
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
2
Уимблдон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала