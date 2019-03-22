Хули Санчес Сото
№7
Нападающий
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Команда
Луситанс
Гражданство
Андорра
Дата рождения
20 июня 1978 (42) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
Андорра
0 : 2
Исландия
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
минуты: 87' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Андорра
0
Исландия
2
минуты: 87' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур