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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Артем Концевой
№77
Нападающий
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Команда
Неман
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
20 мая 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
05.12.2012
05 дек. 2012
ср
22:45
Бавария
4 : 1
БАТЭ
05.12.2012
05 дек. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 58'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бавария
4
БАТЭ
1
минуты: 1' - 58' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
20:00
БАТЭ
0 : 2
Лилль
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
20:00
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
БАТЭ
0
Лилль
2
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
07.11.2012
07 нояб. 2012
ср
22:45
Валенсия
4 : 2
БАТЭ
07.11.2012
07 нояб. 2012
ср
22:45
минуты: 88' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Валенсия
4
БАТЭ
2
минуты: 88' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
Лилль
1 : 3
БАТЭ
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Лилль
1
БАТЭ
3
был в запасе